Calcio – Cadimare al “Ferdeghini”

Cadimare – Un ulteriore rinforzo giunge al Cadimare, che non si rassegna a quell’ultimo posto in classifica dove da tempo si trova nel Girone B del campionato di Promozione ligure, stavolta arriva quel Francesco Sicuro (ex Arcola Garibaldina) a suo tempo capitano del Fiorenzuola in Serie D. Difensore centrale, 32 anni, età che dovrebbe garantire esperienza.

Peccato che contro il Follo, domenica 20/11 al “Bruno Ferdeghini” contro il Follo, per l’11.a giornata: mancheranno l’esterno di fresco arrivo Di Vittorio già del settore giovanile dello Spezia e il portiere Rossi; acciaccato il primo, mentre la squalifica del secondo obbliga a schierare fra i pali Taggiasco, a sua volta un po’ malconcio…

Si gioca alle ore 15.

Nella foto il neocadamoto Sicuro