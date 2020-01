Calcio – Il Cadimare riparte ospitando il Levanto al Pieroni

La Spezia – Interessante derby provinciale, anzi rivierasco per quanto le riviere rappresentate ivi siano diverse e poi si giochi in città alla Spezia, alla Pieve fra il Cadimare e il Levanto nel Girone B del campionato di Promozione ligure che con la 16.a giornata fa partire il girone di ritorno.

I cadamoti sperano di presentarsi al “Denis Pieroni” al gran completo, i levantesi presentano per l’occasione il loro ultimo rinforzo: quel Lorenzo Gabelli, esterno sinistro (annata 2002) appena arrivato in prestito dallo Spezia, peraltro di Bonassola.

Si gioca alle ore 15 e arbitra Masini di Genova, all’andata al “Raso Scaramuccia” per la cronaca fu 1-1.

Questi poi gli altri incontri in programma nel raggruppamento in questo turno…Bogliasco-Sammargheritese, Colli Ortonovo-Valdivara 5 Terre, Don Bosco Spezia-Marassi 1965, Goliardicapolis-Forza e Coraggio, Little James-Magra Azzurri e Vallescrivia-Golfo Pro Recco.

Nella foto, il trainer del Cadimare, Stefano Buccellato