Calcio, il Cadimare continua a sperare

Una doppietta di Desogus vale al Cadimare il ritorno alla vittoria, al “Denis Pieroni”, a spese del Follo. L’esterno-punta segna dapprima di testa su cross di Di Vittorio, quindi con bordata su lancio di Ambrosi, fra le due prodezze il momentaneo pareggio follese su calcio piazzato di Bariti. Sintetica cronaca dalla Pieve spezzina…

Padroni di casa subito vicini al gol due volte in apertura, con Ambrosi, che in pochi minuti dapprima si vede deviare in extremis la conclusione in corner da Evangelisti, quindi sfiora la traversa. Seguono le tre reti. Nella ripresa gran parata di Evangelisti su stangata di Mathibedi Olebogeng al 20’, al 38’ traversa del subentrato Murati, mentre a tempo regolamentare scaduto Tomagnini sventa il pareggio follese sulla linea di porta in occasione di un’azione di calcio d’angolo. Il Cadimare torna a vincere e a sperare nella permanenza nel Girone B della Promozione ligure.

Tabellino.

CADIMARE – FOLLO 2 – 1

MARCATORI: Desogus al 22’ e al 39’; Bariti al 29’.

CADIMARE: Rossi, Tomagnini, Di Vittorio (77’ Murati); Dieli, Belatti, Conti; Desogus, Manfredi (69’ Vigiani), Mathibedi Olebogeng (91’ Podenzana); Ambrosi e Portoghese (80’ Mauro).

FOLLO: Evangelisti, Della Tommasina, Pieroni; Palagi, Lazri, Barattini (65’ Blloum); Bertelloni (66’ Benabbi), Giannarelli, Pannone; Bariti (87’ Bonati) e Lapteanu (46’ Lufrano).

ARBITRO: Volpi.

Nella foto Diego Desogus in azione