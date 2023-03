Un nuovo bando per il sostegno alla locazione, dalla Regione 150mila euro per l’annualità 2021, le domande vanno presentate entro il 3 maggio

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio ha indetto un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a conduttori di alloggi in locazione, con riferimento al canone versato nel 2021

“Il Fondo Sociale Affitti è un contributo erogato dal Comune, volto al parziale rimborso delle spese sostenute per il canone di locazione – spiega Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali -Si rivolge ai cittadini residenti ad Alassio che necessitano di un sostegno, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e in possesso dei requisiti previsti.

La Regione Liguria ha proceduto al riparto del fondo regionale ordinario – annualità 2021 -, distribuendolo ai Comuni che hanno espresso il loro fabbisogno ed ha contestualmente avviato le procedure per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni destinando al Comune di Alassio € 150.562,60 che abbiamo subito voluto trasferire alle famiglie in difficoltà”.​

L’ammontare del contributo dipende dalla condizione economica del richiedente, certificata attraverso la presentazione dell’ISEE e dall’importo del canone di affitto.

La domanda, redatta sull’apposito modello allegato al Bando, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, dal 27 marzo 2023 ed entro le ore 12.30 del 03 Maggio 2023 a pena di inammissibilità, con una delle seguenti modalità:

consegna a mano allo sportello del Servizio Politiche sociali, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

spedizione tramite lettera raccomandata trasmissione mediante posta elettronica certificata all’ indirizzo pec: comune.alassio@legalmail.it

La domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alassio: www.comune.alassio.sv.it

ritirabile presso l’area esterna dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Alassio in P.zza Paccini 28 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 14,00 – martedì e giovedì dalle ore 08,30 alle ore 17,00.

E’ previsto anche un supporto alla compilazione: telefonico (gli operatori dell’Ufficio Politiche Sociali saranno a disposizione al numero 0182 602.455 – 0182 602.460 per dare aiuto nella compilazione della domanda e per chiarire eventuali dubbi ); via e-mail: politichesociali@comune.alassio.sv.it; oppure in presenza presso l’Ufficio Politiche Sociali – piazza Paccini,28 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ​