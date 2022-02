Calcio – Gran colpo del Magrazzurri in Promozione

Santo Stefano Magra – “Exploit” del Magrazzurri che al “Luigi Camaiora”, con classico due a zero, “regola” la Sammargheritese non più vicecapolista dopo tale caduta a Santo Stefano Magra…e poco vuol dire che le due reti siano giunte nel finale su altrettanti calci di rigore, il primo sancito per un fallo su Cariati e trasformato da Cantoni, il secondo decretato per un intervento sul subentrato Conti e realizzato da Morettini.

Da rilevare che, al di là delle così rinnovate ambizioni proprie, i santostefanesi fanno in tal modo pure il gioco delle due squadre della provincia spezzina ai vertici della graduatoria nel raggruppamento; vale a dire la capolista D. Bosco Sp e la Forza e Coraggio seconda (ma con 2 gare giocate in meno).

A proposito ecco quella che è l’attuale classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure: Don Bosco Sp punti 34; Forza e Coraggio 32; Golfo Pro Recco 31; Sammargheritese 29; Bogliasco 25; Marassi 24; Magrazzurri 23; Tarros Sarzanese 22; Follo San Martino 19; Little James Ge 17; Levanto 13; Real Fieschi e Gopliardicapolis 12; Colli Ortonovo 11; Valdivara 5 Terre 6.

Tabellino.

MAGRAZZURRI – SAMMARGHERITESE 2 – 0

MARCATORI: su rigore Cantoni all’ 80’ e Morettini all’ 85’.

MAGRAZZURRI: Luciani (75’ Fialdini), Capetta, Montani; Casassa, Maloni, Cervia (86’ Salamina); Cariati, Giannarelli, Cantoni; Atzani (70’ Conti) e Pellegri (60’ Morettini). A disp. Macchioni, Antonelli, Masi, Folegnani e Mezzani. All. Paolini.

SAMMARGHERITESE: Barre, Maura (82’ Pizzoni), Di Fraia; Battaglia Busacca E. (80’ Peragallo), Mortola, Di Lisi (83’ Tarantino); Ferrari, Guarrella (85’ Marrale), Scandiani (75’ Moladori); Musante e Traverso. A disp. Adamoli, Sciandra, Raggio e Gaetani. All. Giacobbe.

ARBITRO: Donati di Genova.

Nella foto il centravanti Cantoni