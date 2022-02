Calcio – Al Levanto la vittoria sfugge in extremis

Levanto – Non fortunato il Levanto, a Genova, dove a tempo regolamentare scaduto si vede agguantare sul pareggio da Little James (a cui occorre comunque riconoscere di averci creduto fino all’ultimo)…per quanto bisogna ammettere che i biancocelesti hanno giocato in superiorità numerica l’intera ripresa, in ragione dell’espulsione di Gonano, alle soglie dell’intervallo dell’avversario.

Nella ripresa ospiti in vantaggio poco prima della mezz’ora col “solito” Righetti, il cui colpo di testa coglie il palo interno, da lì la sfera finisce tra le braccia del portiere genovese, ma il guardalinee segnala che la palla è entrata e dunque levantesi in vantaggio.

Reazione locale; palo dapprima sfiorato da Falsini, quindi pallone contro la traversa levantese su percussione di Trudu, infine in tempo di recupero ecco il pareggio su “pallonetto” di Siciliano.

Per concludere questi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 17.a giornata: Forza e Coraggio-Colli Ortonovo 2-1, Marassi-Goliardicapolis 1-0, Real Fieschi-Don Bosco Spezia 0-56, Tarros Sarzanese-Golfo Pro Recco 0-1, non disputata Follo San Martino-Bogliasco e a riposo il Valdivara.

Tabellino.

LITTLE JAMES – LEVANTO 1 – 1

MARCATORI: Righetti al 73’ e Siciliano al 92’.

LITTLE JAMES GE: Belloro, Luciani, Pedetta (82’ Giacopetti M.); Giacopetti D. (86’ Holguin), Martines, Gonano; De Periis (86’ Scimone), Trudu (90’ Della Rovere), Falsini; Siciliano e Pulsoni. A disp. Sivori, Spadaro, Pignatelli, Sottimano, Cabras. All. Pecoraro.

LEVANTO: Vannucci, Contardi, Nicora; Del Vigo, Defilippi, Bonati; Romano T., Garibotti (66’ Rezzano), Righetti; Tuvo e Motto. A disp. Zito, Rossignoli, Barilari, Colombo, Vannucci. All. Piropi, squalificato, in panchina Bracco.

ARBITRO: Eusebio Ciprian Cazacu di Albenga.

NOTE: espulso Gonano al 45’.

Nella foto la panchina levantese