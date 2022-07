Calcio – Festosa chiusura stagionale al Don Bosco

La Spezia – Con un bel pranzo in Via dei Pioppi il Don Bosco Spezia ha celebrato la conclusione di un’annata calcistica 2021/22 di cui può senz’altro essere soddisfatto.

<Prima squadra quarta nel Girone B della Promozione ligure – ha ricordato il presidente salesiano Giancarlo Franceschini – e 3 “under” su 4 qualificate per la fase regionale nei rispettivi campionati di categoria, per quanto concerne il settore giovanile, a mio parere ce n’è a sufficienza per mettere questa stagione sportiva in bacheca>.

Gli ha fatto eco il capo della Scuola calcio e dell’attività di base oratoriane Alfredo Iandoli: <Alla Scuola calcio non possiamo non essere più che contenti quando abbiamo messo insieme, andando dai Piccoli Amici ai Pulcini, la bellezza di 120 bambini; tanto che nelle annate 2013 e 2014 siamo riusciti ad allestire 2 squadre per ognuna; addirittura 3 per ciascuna in quelle 2011 e 2012. Senza scordare la bella serie di tornei vinti di recente e la partecipazione, con la nostra classe 2011, alla fase interregionale del pertinente torneo nazionale>.

Chiuso nel frattempo al “Cimma” di Pagliari il Torneo del 70.o (anniversario) rossonero per quanto concerne la stessa annata 2011…vinto da Il Borgo che ha superato nel Triangolare Oro il Brugnato per 4-0 e lo stesso D. Bosco per 2-1, mentre quest’ultimo è arrivato secondo, avendo sconfitto per 3-0 il Brugnato.

Nella foto, sulla sinistra il vicepresidente Rege Cambrin e a destra il capo della Scuola calcio Iandoli, al pranzo di chiusura