Calcio – Festa finale per il Levanto Juniores

Levanto – Tardo pomeriggio di festa, com’era del resto nei programmi, al “Raso Scaramuccia” levantese in occasione della platonica finale tra il Levanto e il Borgoratti di Genova: vincitori rispettivamente dei gironi D e C dell’ultimo campionato ligure Juniores di 2.o livello. In “palio” insomma c’era una sorta di teorico titolo di campione centrorientale della Liguria in tale categoria.

Sei gol 6, tre per parte, quindi gol a iosa prima che la serie di rigori finali desse ragione ai genovesi; successivamente premiazioni per tutti da parte dei rappresentanti della federcalcio regionale e dello stesso sindaco locale Luca Del Bello (il quale s’è detto molto contento di un sodalizio calcistico rivierasco che va sempre crescendo) e per chiudere un bel rinfresco. Ringraziamenti ai suoi per quanto è appena stato e auguri per il futuro in arrivo, dal presidente biancoceleste, Dimitri Queirolo.

Nella foto il Levanto premiato al termine