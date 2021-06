Calcio, tutto vero: Ferrero porta la Samp femminile in serie A

Ufficialità sul sito del club. Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria sono orgogliosi di confermare che nella prossima stagione sportiva Genova sarà rappresentata nella Serie A Femminile.

Una novità per i colori blucerchiati e un piacevole ritorno per la città, con importanti aspetti socio-culturali e non solo agonistici, visto che proprio a Genova venne vinto il primo scudetto ufficiale della storia in Italia nel 1968.

È di poche ore fa infatti l’avvenuta delibera da parte della FIGC dell’attribuzione alla stessa U.C. Sampdoria del titolo sportivo per il massimo campionato dalla Florentia San Gimignano S.S.D., che il club ringrazia al pari di tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di un’idea da tempo allo studio da parte della società blucerchiata.