Calcio Femminile / Le tre liguri di “C” in cerca di riscatto

Dopo il pesante inizio di campionato femminile di serie C, con le tre squadre liguri sconfitte, la seconda giornata vede Genoa, Spezia e Ladies Campomorone a caccia di un pronto riscatto.

GENOA – Le ragazze di Mister Oneto (foto in alto, dal sito Genoa CFC), reduci dalla batosta a Pinerolo per 7-1, affrontano domenica alle 15.30 tra le mura amiche l’Alessandria, squadra di esperienza e reduce dal pari interno per 1-1 contro la Speranza Agrate. Per le rossoblu è l’esordio stagionale sul campo del “San Carlo” di Voltri, teatro dei match interni delle Grifoncine in questa stagione. Un vantaggio sulla carta per una squadra di talento e dall’età media molto bassa, ma che ha bisogno di prendere confidenza a questi livelli. Arbitra Viscardi di Lovere.

CAMPOMORONE LADIES – Le Ladies (foto sotto) viaggiano verso Ivrea, dove affronteranno l’Indipendiente, squadra neopromossa ma parecchio coriacea. Le piemontesi all’esordio hanno perso 3-2 a Sesto San Giovanni in casa della Pro Sesto. Anche in questo caso si gioca alle 15.30. Si gioca su un campo in erba, e nei campionati scorsi le CampoLadies, squadra tecnica ma un pochino leggera, ha sempre sofferto trasferte sui campi verdi. Per ciò che concerne la formazione, qualche dubbio per Bettalli e Nietante, che comunque dovrebbero farcela. Possibile avvicendamento tra i pali, dove Costantini potrebbe prendere il posto di Denevi. In porta probabilmente Costantini verrà preferita a Denevi. Ad Ivrea arbitrerà il signor Gadaleta di Lodi.

SPEZIA – Dopo la bruciante sconfitta per 4-0 di sette giorni fa patita in casa contro le Azalee Gallarate, per le aquilotte di mister Leccese c’è possibilità, seppur in trasferta, di rifarsi immediatamente. Saranno infatti di scena all’isola di Caprera, che al debutto è stata seppellita di gol (7-0) a Meda. Domenica il fischio d’inizio della gara sarà dato alle 11.00, un ora insolita ma che permetterà poi alle liguri un rientro nel continente meno problematico. L’incontro sarà arbitrato dal signor Casali di Crema. Occorrerà quindi assolutamente fare punto, visto che alla terza giornata lo Spezia affronterà il derby con le Ladies Campomorone, gara di certo non facile.

IL PROGRAMMA DELLA 2a GIORNATA: Caprera-Spezia (arbitro Casali di Crema), Azalee-Pro Sesto (Carvelli di Crotone), Genoa-Alessandria (Vicardi di Lovere), Independiente Ivrea-Campomorone Lady (Gadaleta di Lodi), Speranza Agrate-Real Meda (Zangara di Catanzaro), Torino Women-Pinerolo (Rinaldi di NoviLigure).

LA CLASSIFICA: Real Meda, Pinerolo, Azalee, Torino Women, Pro Sesto 3, Speranza Agrate, Alessandria 1, Ivrea, Ladies Campomorone, Spezia, Genoa e Caprera 0.

Franco Ricciardi