Calcio, è un Magrazzurri targato anche Fialdini

Santo Stefano Magra – C’è una storia nella storia, dentro a questa bella favola del Magrazzurri che da quasi un mese a questa parte fa fuori squadre di vertice in serie, dalla Sammargheritese al Don Bosco Spezia passando (a domicilio) dal Bogliasco. E’ quella di questo portierino, diminutivo quasi d’obbligo visto che si tratta di un estremo difensore d’annata 2002, che risponde al nome di Lorenzo Fialdini. Massese, a Santo Stefano l’hanno prelevato dal Don Bosco Fossone, un anno fa.

Da un paio di gare sta sostituendo alla grande il titolare, Alessandro Pietra, ch’egli non manca di ricordare come il vero titolare della porta santostefanese e a cui augura il più veloce dei rientri. Nel frattempo, lui lo sta rimpiazzando a forza di paratone, sicurezza da veterano, fra i pali come in uscita e di qualcos’altro ancora.

<Importante – Lorenzo si defila un po’ – è che stia giocando bene e vincendo la squadra, indubbiamente in un ottimo momento, vediamo di continuare così già dal prossimo impegno>.

Fialdini dimentica, o finge di scordare di aggiungere che nel Girone B del campionato di Promozione ligure ora il “Magra” è in zona-playoff…ma forse fa parte della sua naturale umiltà.

Ora comunque sotto col Valdivara 5 Terre, a Beverino domenica 20/2, proprio perché si tratta dell’ultima in classifica è fondamentale non distrarsi. Per la cronaca mancheranno, oltre a Pietra, lo squalificato Cantoni in prima linea gli acciaccati Salamina e Giannarelli: rispettivamente terzino-mediano e mediano-mezzala.

Infine questi gli altri incontri in programma nel raggruppamento nel turno; Bogliasco-Tarros Sarzanese, Don Bosco Spezia-Marassi 1965, Golfo Pro Recco-Colli Ortonovo, Goliardicapolis-Forza e Coraggio, Real Fieschi-Follo San Martino e Sammargheritese-Little James. A riposo il Levanto.

Nella foto Lorenzo Fialdini