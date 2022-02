Calcio – E’ un Magrazzurri che s’esalta con le grandi

Santo Stefano Magra – E’ il Magrazzurri delle conferme: quella di squadra dal ritmo da capolista alla terza vittoria di fila, quella di “ammazzagrandi” che dopo Sammargheritese e Bogliasco bastona pure il Don Bosco Spezia e quella di squadra di rigoristi, poiché un’altra volta il successo arriva dal dischetto dove si presenta più di un infallibile santostefanese: la costante però stavolta c’è e sta nell’uomo che procura ambedue i penalty, entrambi su Santunione infatti i corrispondenti falli, a trasformare ci pensano poi Salamina in avvio e nella ripresa Morettini poco prima della mezz’ora. Per il resto, “forcing” del Don Bosco che doveva rimontare, parate tuttavia su entrambi i fronti ed espulsioni…il cartellino rosso difatti si alza all’inizio del secondo tempo dapprima per Giordano, quindi per Cantoni e Sarti, più avanti pure per il subentrato Raggi.

“Magra” peraltro al momento in zona-playoff, anche se un punto dietro il Bogliasco ha giocato un paio di gare di meno, seppure questo successo contribuisca in un certo qual modo al peggioramento della tenuta provinciale ai vertici. Ivi infatti, oltre al D. Bosco, perde pure la Forza e Coraggio e il comando passa così alla Golfo Pro Recco.

A proposito, ecco l’attuale classifica del Girone B del campionato di Promozione ligure, alla 19.a giornata; Golfo Pro Recco punti 38; Forza e Coraggio 36; Don Bosco Sp 35; Sammargheritese 34; Magrazzurri 29; Bogliasco 28; Follo San Martino e Marassi 24; Tarros Sarzanese 23; Levanto 21; Little James Ge 18; Goliardicapolis 15; Real Fieschi 13; Colli Ortonovo 11; Valdivara 5 Terre 7.

MAGRAZZURRI – D. BOSCO SP 2 – 0

MARCATORE: su rigore Salamina al 2’ e Morettini al 70’.

MAGRA AZZURRI: Fialdini, Casassa, Salamina; Antonelli, Forieri, Cervia; Cariati (85’ Macchioni), Morettini (72’ Montani), Cantoni; Santunione (72’ Pellegri), Atzeni (46’ Conti). All. Paolini.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti, Castagnaro, Campigli (46’ Azzaro); Giordano, Bertagna, Laghezza; Salku, Vicini, Naclerio (50’ Raggi); Napoletano (50’ Paita) e Romiti. All. Buccellato.

ARBITRO: Laganaro di Genova.

NOTE espulsi Giordano al 50’, Cantoni e Sarti al 51’, Raggi la 69’.

Nella foto l’ “uomo-assist” Fabio Santunione