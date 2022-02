Calcio – Il Levanto risorge a Castelnuovo Magra

Levanto – Al Levanto la “cura Carrodano” produce i primi frutti. Smaltito l’esordio interno niente meno che con la Forza e Coraggio infatti, mister Massimo va a prendersi la prima vittoria della sua gestione tecnica (passata a lui dal dimissionario Piropi) nel rinnovato stadio “Libero Marchini” di Castelnuovo Magra, peraltro affossando ancor più alle sue spalle lo stesso Colli Ortonovo; non solo, ma data la caduta del Little James contro gli ospiti della Goliardicapolis, i levantesi si tolgono decisamente dalla “zona-playout”. Insomma, come dire almeno tre piccioni con una fava, anche se ora potrebbe esserci un contraccolpo col prossimo turno che per i rivieraschi sarà di riposo…

Per la cronaca decisivo a un quarto d’ora dal termine un colpo di testa del subentrato Martinez, dopo che nel corso della partita era stato il Colli ad andare un paio di volte vicino al vantaggio con Motto prima e Ninotti poi, infine ecco gli altri risultati in quella che era la 19.a giornata nel campionato di Promozione ligure / Girone B: Follo San Martino-Valdivara 5 Terre 1-0, Forza e Coraggio-Golfo Pro Recco 1-2, Little James-Goliardicapolis 0-1, Magrazzurri-Don Bosco Spezia 2-0, Marassi-Bogliasco 1-2 e Tarros Sarzanese 2-2. A riposo il Real Fieschi.

Tabellino.

COLLI ORTONOVO – LEVANTO 0 – 1

MARCATORE: Martinez al 78’.

COLLI ORTONOVO: Cozzolino, Ferulli (85’ Vacchino), Lorenzini E.; Tioli (46’ Ninotti), Palagi, Musetti L.; Manfredi, Lorenzini N. (80’ Benedetto), Pannone; Musetti N. e Santucci. All. Figaia.

LEVANTO: Vannucci, Zoppi, Parziale; Barilari, De Filippi, Bonati; Romano, Del Vigo (60’ Martinez), Rezzano; Motto e Tuvo (75’ Vannucci). All. Carrodano.

ARBITRO: Prastaro di Genova.