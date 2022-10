Calcio – Derby provinciale per il Cadimare

Cadimare – Un derby provinciale per risorgere, almeno è quanto spera il Cadimare all’indomani del quattro a uno buscato in quel di Caperana nel turno scorso, ora che deve ricevere alla Pieve quella Tarros Sarzanese…a proposito quale: quella che è stata l’unica squadra della provincia spezzina ad andare avanti in Coppa Italia di Promozione ? O quella deficitaria nell’avvio del campionato di categoria; Girone B ligure (ed è andata bene che è stato recuperato quel tre a zero a tavolino sulla forte Golfo Pro Recco che, a Sarzana, ha schierato un giocatore squalificato).

In realtà, più che al momento degli avversari, fra i cadamoti si pensa al proprio. Ciò, di questi tempi, significa anzitutto circa le probabilità di schierare al centro dell’attacco quel Gabriele Rolla fondamentale nel conferire peso all’attacco bianconero e spostarne di netto appunto in avanti il raggio d’azione. Ci fosse, il Cadimare affronterebbe l’impegno con bel altro spirito, piuttosto che nel caso di sua assenza per via del solito acciacco. <E’ la pedina-chiave – si esprime al riguardo il preparatore dei portieri Alessandro Bordigoni che di punte se ne intende – ai fini della nostra miglior disposizione in campo>.

Si spera, per l’intanto, l’appuntamento al “Denis Pieroni” è per le ore 15 di domenica 2/10 per la 4.a giornata.

Nella foto un recente allenamento cadamoto