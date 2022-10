Calcio – Don Bosco Spezia a Follo

La Spezia – Mister Clodio Bastianelli fa visita al suo (recente) passato. Qualche mese fa s’è trasferito dal Follo al Don Bosco Spezia e ora la 4.a giornata del campionato di Promozione ligure, Girone B, vuole i salesiani proprio sul campo follese domenica 2/10 alle ore 15.

<Amo Follo e i suoi dirigenti – così s’esprime coach Clodio all’antivigilia – i quali mi odieranno per novanta minuti, ma poi mi abbracceranno, lo so. Non sarà per me una gara come tutte le altre, ad ogni modo il mio Don Bosco sta lavorando tanto e bene, sta iniziando a capire cosa voglio; nonché finalmente ho recuperato quasi tutti: andremo là molto aggressivi, per cercare in tutti i modi di vincere la partita, col forte rischio di perderla…il pareggio non fa per me e questo è il mio calcio>.

Per la cronaca, agli oratoriani mancheranno ancora l’infortunato Vicini e capitan Giordano, tuttora squalificato. A proposito è un derby provinciale.

Nella foto il centrocampista Mazzantini