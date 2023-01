Calcio, derby levantino per il Cadimare

Cadimare – Deve fare a meno dei due esterni (ma non scordiamoci che c’è anche quel Portoghese che può giocare decentrato e continua a segnare…) il Cadimare che domenica 15/1, ore 15, fa visita al Levanto al “Raso Scaramuccia” di Moltedi: perché Diego Desogus, altro che sta segnando a ripetizione, è squalificato e Alessio Di Vittorio non ancora recuperato. Tuttavia, la compagine bianconera da tempo appare talmente lanciata da poter agevolmente superare mancanze di questo genere e calibro, con tutto il rispetto per lo stesso bagaglio di esperienza di Di Vittorio. A proposito, un po’ in forse il medesimo Afonso Calefe, “Gusta” come lo chiamano nell’ambiente poiché si chiama Gustavo; ma il portoghese dovrebbe farcela.

Arbitra Ugolini.

Nella foto Cadimare-S. Desiderio a ostilità appena concluse