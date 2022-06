Calcio – D. Bosco U15 spopola a Viareggio

La Spezia – Dopo il trionfo della sua annata 2011 nel torneo federale Grassroots, il settore giovanile del Don Bosco Spezia si prende un’altra bella soddisfazione grazie ai propri Giovanissimi Under 15, che a Viareggio (campi “La Pruniccia” e “Marco Pedonese”) s’aggiudicano la 18.a edizione del Trofeo Mar Tirreno; organizzato dalla Eventour.

Ivi i salesiani hanno dapprima pareggiato per 1-1 coi pari età del Pietrasanta, quindi si sono imposti per 5-1 sui coetanei del Lombardia e per 9-0 su quelli del Soccer Milano, infine l’hanno spuntata per 5-4 ai calci di rigore nella “finalissima” col Serravezza.

Nel frattempo proprio al D. Bosco Sp il Girone Argento del Torneo del 70.o a Pagliari per quanto riguarda l’annata 2012, battuto infatti in finale ivi lo Spezia femminile, per 10-6: adesso avanti col Triangolo Oro venerdì 10/6 a partire dalle ore 18, tra Arci Pianazze, Canaletto Sepor e Don Bosco Verde stesso…vi si aggiunge alle 19.30 il recupero della sezione 2011 fra Don Bosco Blu e Il Borgo. Sabato 11 alle 19.30 le premiazioni.

Nella foto il Don Bosco Spezia U15