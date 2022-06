Calcio – D. Bosco 2011 ok in Piemonte

La Spezia – Missione compiuta dei Pulcini annata 2011 del Don Bosco Spezia a Carmagnola, provincia di Cuneo, dov’essi erano a rappresentare la Liguria nella fase nazionale del torneo federale “Grassroots Challenge” (infatti altre regioni si confrontavano nel contesto ad Ascoli, Bari e Padova, mentre lì oltre ai liguri c’erano pure le squadre rappresentanti Lombardia e Sardegna; più ovviamente Piemonte).

Un folto programma ha caratterizzato la manifestazione, con diverse modalità di confronto quali la partita 3 contro 3 in situazione semplificata, giochi di tecnica e partite 7 contro 7…con particolare attenzione a fair-play e tifo. Il pomeriggio prevedeva anche attività di calcio integrato e per le bimbe il torneo “Magico by Equilibria”. Al termine premi e gadget per tutti dirigenti compresi. Insieme al delegato provinciale del Settore giovanile scolastico della federcalcio, professor Pier Giorgio Baudinelli, erano presenti per il Don Bosco l’allenatore Alberto D’Onofrio e il dirigente Francesco Paganelli.

Questa infine la “rosa” salesiana per l’occasione: Thomas Arnauts, Samuele Strata, Leonardo Molica, Samuele Paganelli, Leonardo Pieroni, Timaffey Trentacoste, Andrei Roca, Simone Incerti, Lorenzo Pagan, Alessio Volpi, Andrea Bonciani, Elia Bellettini, Luca Corradi e Matteo Bravi.

Nella foto il Don Bosco Spezia 2011