La Spezia – 6/3/2019. Dopo il difensore Stoica (sangue rumeno) un altro follese in evidenza, stavolta è il centrocampista Giancarlo Colaiuta, in quello che ancora all’ “Astorre Tanca” spezzino su gentile ospitalità del Canaletto Sepor…è stato il più recente allenamento della Rappresentativa provinciale della categoria Giovanissimi. Soddisfazione naturalmente al Follo Calcio, tanto più che un lieve malessere aveva impedito in extremis a Giancarlo di partecipare al raduno prima, a cui era stato chiamato appunto insieme a Bogdan.

Al di là di Colaiuta, in generale soddisfatto del lavoro comunque il selezionatore Paolo Rossi, che procede affiancato: dall’ ex “aquilotto” degli Anni ’70 Marco Biloni sul piano tecnico, da Silvio Pampaloni, Gandolfo Torre e Carlo Paganini su quello dirigenziale; con Lorenzo Conti magazziniere.

<Procediamo a colpi di una trentina di convocati alla volta – ha detto il mister – per giungere a quella ventina che a fine Maggio dovranno far ben figurare il calcio giovanile della provincia della Spezia, ad Albenga, nel confronto con quelle della altre province liguri…>.

Nella foto G. Colaiuta al “Tanca”