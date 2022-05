Calcio – Celebra la Juniores del Levanto

Levanto – Pomeriggio celebrativo per l’ Asd Levanto Calcio, la cui Juniores ospita sabato 14/5 (ore 17 al “Raso Scaramuccia” di Moltedi) il Borgoratti di Genova, in un’amichevole che platonicamente è una sorta di finale per il teorico titolo di campione della Liguria centrorientale nella categoria Juniore di 2.o Livello. La Juniores del Levanto ha vinto infatti ivi il Girone D e il Borgoratti il C. In palio una coppa e al termine le autorità presenti della federcalcio premieranno entrambe le squadre.

Questa la “rosa” rivierasca agli ordini dei tecnici Maurizio Tesconi e Matteo Beretta, coadiuvati dai dirigenti Mario Caridi, Marco Galletti e Alessandro Lorenzini: Bagnasco, Beccari, Bighetti, Cappelletti, Caridi Alessandro e Caridi Jacopo, Colombo, Contardi, Currarino, Daniello, De Filippi, Galletti, Lorenzini, Martinez, Moggia, Motto, Notareschi, Pagano, Palmieri, Paoletti, Rossignoli, Sassarini, Schiaffino, Scopesi, Vannucci, Visconti.