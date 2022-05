Pallavolo – Ultima trasferta per il Podenzana

Podenzana – Ultima trasferta per il Podenzana Tresana Volley nei playoff di Serie C ligure femminile per la promozione in Serie B, sabato 14/5 alle ore 21, al palasport “A Berruti” di Finale Ligure contro il forte Legendarte Finalmaremola. Successivamente le rossoblù chiuderanno con due gare interne.

Senza imprevisti nel frattempo, al palasport “Besio 1” di Albisola Superiore, la trasferta del Podenzana Tresana Volley in casa della capolista di questi playoff per la promozione dalla Serie C ligure alla B2 nazionale.

Questi poi gli altri risultati in quella che era la quartultima giornata: Albenga-Tigullio Project S. Margherita 3-0, Celle Varazze-Admo L. 3-1, Serteco Ge-Legendarte 0-3.

Ne consegue questa classifica…Iglina Albisola punti 27; Celle Varazze, Albenga, Legendarte Finalmaremola 22; Admo Lavagna 16; Tigullio Project Santa Margherita e Serteco School Genova 10; Podenzana Tresana 3.

Prossimo turno; Admo-Albenga, Albisola-Serteco, Tigullio-Celle Varazze (e appunto Legendarte-Podenzana Tresana).

Infine ecco il “tabellino” del match di Albisola.

IGLINA ALBISOLA – PODENZANA TRESANA 3 – 0

SET: 25-12 / 25-18 / 25-11.

IGLINA ALBISOLA SV: Manitto, Ascheri, Botta, Gatto, Crapiz, Giordani, Lemmi, Pilato, Trombetta, Zunino, Valdora, libero Mij.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Deste, Barbieri, Allegretto, Benvenuti, Protopapa, Bartoli, libero Leonardi J.

ARBITRO: Calsi.