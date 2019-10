Calcio, Cadimare solo in testa nel girone B di Promozione ligure

La Spezia – Al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina il Cadimare riceve, rimonta e batte in extremis l’allora capolista Forza e Coraggio, peraltro sostituendola in vetta al Girone B del campionato ligure di Promozione.

Cronaca…

Al 7’ palla da Lunghi a Rossi la cui conclusione viene neutralizzata in due tempi dal portiere avversario e, subito dopo, parata invece la risposta degli ospiti; con Esposito da molto lontano.

Al 22’ parato un tiro di Agrifogli su passaggio di Lunghi.

Al 27’ nuovamente Esposito sfiora la traversa.

Al 43’ botta al volo di Cuccolo su corner di Pesare e parata di Sarti.

Ripresa…

Al 1’ bloccata in due tempi da Sarti una bordata di Pesare.

Al 4’ ancora Sarti è provvidenziale su una stoccata di Esposito al culmine di un “assolo”.

All’ 11’ deviata di nuovo da Sarti una punizione di Cuccolo.

Al quarto d’ora Pesare porta in vantaggio la squadra delle Grazie: con una stangata da lontano.

Al 18’ sventato da Sarti il raddoppio su rigore (concesso in occasione di un’azione di calcio d’angolo) di Corvi.

Al 23’ parato un tiro-cross di Del Santo su lancio di Moussavi.

Al 28’ Lunghi serve su calcio piazzato lo stesso Del Santo sul cui traversone Bertagna pareggia.

Alla mezz’ora d’un soffio alto un calcio franco di Esposito.

Al 35’ Lunghi va vicino al gol su tiro libero.

Al 38’ azione personale di Cuccolo con staffilata sventata in corner.

Al 44’ punizione del “solito” Lunghi che colpisce la traversa e sulla ribattuta Giannini di testa decide la partita.

CADIMARE – FORZA E CORAGGIO 2 – 1

MARCATORI: Pesare al 60’, Bertagna al 72’, Giannini all’ 89’.

CADIMARE: Sarti S., Rossi (68’ Costa), Lapperier; Cutugno, Bertagna, Moussavi; Del Santo, Agrifogli (61’ Cidale), Pannone (61’ Cupini); Lunghi e Giannini. All. Buccellato.

FORZA E CORAGGIO: Mozzachiodi, Di Biase, Natale; Pesare, Giordano, Barabino; Cuccolo, Dani (73’ Del Vigo), Corvi; Esposito e Alvisi (73’ Drovandi). All. Gatti.

ARBITRO: Pasquariello di Novi Ligure.

Nella foto il Cadimare all’attacco nel “big match” della Pieve