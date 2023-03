Calcio, Bolanese vittoriosa in rimonta

In rimonta la Bolanese, che sembra confermarsi squadra da trasferta, batte il Vezzano a Bottagna e rinforza la propria posizione di centroclassifica nel Girone E del campionato di Prima categoria ligure.

Vezzanesi in vantaggio al quarto d’ora con Rossini di testa su calcio d’angolo battuto da Maccione. Al 19’ spunto di Zappelli che va via in velocità e si ritrova solo davanti al portiere che però è prodigioso nello sventarne il tiro. Alla mezz’ora pareggio di Briselli con un bel rasoterra. Nella ripresa, poco prima della mezz’ora Zakaria ribalta il risultato, a coronamento di una travolgente azione personale in contropiede. Vano l’assalto finale dei padroni di casa alla ricerca del due a due.

Questi infine gli altri risultati in quella che era la 23.a giornata: Casarza Ligure-Sportin Aurora 0-1, Colli Ortonovo-Arcola Garibaldina 0-3, Intercomunale Beverino-Pegazzano 4-1, Riccò Le Rondini-Castelnovese 1-4 e Santerenzina-Borgo Foce Magra 1-1.

In classifica Aurora Sestri sempre in testa…in zona playoff Intercomunale, Riccò, Casarza e Colli; in zona-playout Borgo, Vezzano, Santerenzina e Pegazzano (Antica Luni in zona-retrocessione).

Tabellino.

VEZZANO – BOLANESE 1 – 2

MARCATORI: 15’ Rossini, 30’ Briselli, 73’ Zakaria.

VEZZANO: Gigante, Gazzoli, Salku; Rossi C. (71’ Nika), Rossini (80’ Oussama), Bolla (55’ Rosales); Ferdeghini (65’ Ait Youness), Maccione, Grassi; Rovani e Deidda (55’ Forasassi). All. Tarasconi.

BOLANESE: D’Imporzano, Billi, Hamza; Bocchia R., Podenzana, Bocchia F.; Zappelli (83’ Plicanti), Castellanotti A., Conti N. (78’ Iaione); Briselli (60’ Conti M.) e Zakaria (85’ Franceschini). All. Trivelloni.

ARBITRO: Sandri della Spezia.

Nella foto la Bolanese all’attacco a Bottagna