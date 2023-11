Calcio – Bolanese fuori in Coppa cerca rilancio

Bolano – La Bolanese riceve al “Bertolotti” il Follo, domenica 12/12 (ore 15 con arbitro Cekani di Genova) per l’ 8.a giornata del campionato di Prima categoria ligure, Girone E.

Follesi un po’ più indietro in classifica rispetto ai giallorossi, i quali però sono privi sia di Iaione che di Cozzani in attacco, come di Tacchini a centrocampo; dove peraltro potrebbero esserci un altro paio di defezioni.

Nel frattempo in settimana i bolanesi si sono ritrovati fuori dalla Coppa Liguria, in quanto battuti 2-0 all’ “Astorre Tanca” spezzino dal Marolacquasanta, che così accede in anticipo al terzo turno della competizione poiché ha 3 punti in più della squadra di Bolano e con lo scontro interno a favore: ecco il tabellino del match…

MAROLACQUASANTA – BOLANESE 2 – 0

MARCATORI: Ricciardi al 42′ e Garibotti al 73′.

MAROLACQUASANTA: Biagioni, Castellanotti D., Chiappini; D’Imporzano, Odone, Truffello; Ricciardi (60’ Garibotti), Eminente (65’ Moreni), Ciccarello (60’ Porqueddu); Castro (65’ Tregrosso) E Boccino (60’ Parra). All. Pedretti.

BOLANESE: Rossi, Seravini, Billi (61’ Serusi); Tacchini, Bocchia R. (70’ Podenzana), Lapperier; Plicanti, Castellanotti A., Conti N. (84’ Briselli); Luti Besenghi e Hamza. All. Trivelloni.

ARBITRO: Hamouda di Spezia.