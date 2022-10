Calcio – Avversario “speculare” per il D. Bosco

La Spezia – A sentire mister Clodio Bastianelli quello di domenica prossima 9/10, ore 15, per la 5.a giornata del campionato di Promozione ligure (Girone B) a Pagliari potrebbe quasi essere un confronto speculare…

<Il Little James – afferma l’allenatore del Don Bosco Spezia – è una squadra che mi piaceva già nella stagione sportiva scorsa: anche perché ci assomiglia, nell’aggressività, nel modo di giocare e in alcuni giocatori importanti. Personalmente ne stimo il giovane e ambizioso tecnico. La differenza a loro favore potrebbe stare nel fatto che essi sono fondamentalmente quelli dell’annata scorsa, ben affiatati, mentre noi siamo ancora in fase di costruzione; comunque siamo al “Cimma” e più in generale ce la giochiamo>.

Per la cronaca, nel Don Bosco mancheranno per squalifica l’esterno-trequartista Napoletano e ancora capitan Giordano al centro della difesa, per lesione probabilmente il difensore Conti e forse l’attaccante Azzaro.

Nella foto un frangente dell’ultimo allenamento oratoriano