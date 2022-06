Calcio – Avanti tutta il 70.o del D. Bosco

La Spezia – Altre tre classi portano a conclusione il proprio percorso al Torneo del 70.o (anniversario) del Don Bosco Spezia; ecco com’è andata nello scorso weekend al Dopo Lavoro Ferroviario spezzino…

Primi Calci 2013

Finale per il 1.o e 2.o posto: Colli Ortonovo-Don Bosco Spezia Nero 4-3.

Per il 3.o e 4.o: Canaletto Sepor-Tarros Sarzanese 1-0.

Per il 5.o e 6.o: Levante-Ceparana 3-2.

Per il 7.o e 8.o: La Foce-D. Bosco Sp Rosso 6-2.

Primi Calci 2014

Finale per il 1.o e 2.o posto: La Foce-Arci Pianazze 1-0.

Per il 3.o e 4.o: Canaletto S.-D. Bosco Rosso 6-0.

Per il 5.o e 6.o: Levante-Spezia Femminile 4-0.

Per il 7.o e 8.o: D. Bosco Nero-Madonnetta 7-1.

Piccoli Amici 2015

Triangolare per il podio: La Foce-Levante 1-3, Canaletto-Foce 7-0, Levante-Canaletto 2-1. Classifica finale, 1.o Levante, 2.o Canaletto, 3.o La Foce.

Finale per il 4.o e 5.o posto: D. Bosco-Spezia Popolare 5-2.

Finale per il 6.o e 7.o: Follo-Ceparana 1-0.

Nel frattempo al “F. Cimma” di Pagliari va avanti pure l’annata 2012 con questi risultati: Canaletto-Borgo 1-0, D. Bosco Verde-Spezia Femminile 3-2, D. Bosco Rosso-A. Pianazze 0-4.

Ivi è in programma poi mercoledì 8/6 il “triangolare argento”, con Borgo-Spezia Femminile alle ore 18, D. Bosco Rosso-Borgo alle 18.30 e Spezia Femm.-Borgo alle 19; inoltre alla sei e mezza c’è anche il recupero D. Bosco Verde-Il Borgo per quanto riguarda la classe 2011. Venerdì 10 infine avanti col “triangolare oro” più recupero D. Bosco Sp Verde-Il Borgo relativamente all’annata 2011. Sabato 11 per concludere le premiazioni con via alle 19.30.

Nella foto il Don Bosco Spezia Rosso 2012