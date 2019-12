Calcio – A testa alta il Levanto battuto a Ronco Scrivia

Levanto – Lascia con tutti gli onori delle armi Ronco Scrivia il Levanto, che tiene testa (pure sul piano del gioco e nonostante alcune assenze) al forte Vallescrivia rimontandogli peraltro due gol, poi si ritrova a dover ingoiare quello decisivo all’ultimo minuto. Finisce dunque col prevalere la tripletta di un incontenibile Cardini…anche se la rete decisiva è forse più frutto di uno svarione difensivo levantese.

Questi poi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 15.a giornata; Bogliasco-Real Fieschi 1-0, Colli Ortonovo-Golfo Pro Recco 2-0, Don Bosco Spezia-Forza e Coraggio 2-1, Goliardicapolis-Magra Azzurri 4-1, Little James-Marassi 1965 2-3, Valdivara Cinque Terre-Sammargheritese 0-1.

Consegue una classifica che registra il ritorno al comando solitario del Cadimare e recita: Cadimare punti 31, Forza e Coraggio e Golfo Pro Recco 30, Canaletto Sepor e Vallescrivia 29, Goliardicapolis 25, Marassi 24, Colli Ortonovo 23, Levanto 20, Sammargheritese 18, Magra Azzurri 17, Real Fieschi 16, Little James 14, D. Bosco Sp 13, Bogliasco 10, Valdivara 5 Terre 6.

Tabellino.

VALLESCRIVIA – LEVANTO 3 – 2

Marcatori: 36’, 60’ e 90’ Cardini, 75’ Rezzano e 85’ Barilari.

VALLESCRIVIA: Secondelli, Matranga, Norrito; Prestia, Maisano, Mirtay; Mazzolini (65’ Prestia), Vaccaro, Cardini; Fassone e Molon. All. Fragalà.

LEVANTO: Zito, Merani, Daneri (62’ Garibotti); Bertano, Mozzachiodi, Zoppi (75’Barilari); Romano, Rezzano, Righetti; Tuvo (80’ Callo) e Nicora (85’ Barletta). All. Agata.

ARBITRO: Albanese di Savona.

Nella foto Dimitri Righetti