Pallavolo – Premio Coni per l’Autorev pur battuto dalla 1.a

La Spezia – A Gossolengo l’ Autorev busca il tre a zero in fondo in preventivo in ragione del fatto che oltre la rete c’era la capolista.

Fra le spezzine la Re in alternanza con la Rolla ad alzare e la Tesconi opposto, centrali la Giani e la Maestri in alternanza con capitan Leri, “martelli” la Sgherza e la Fusani; con una promettente Panciroli libero poiché non stava bene la Vita. Di mano ha fatto capolino pure la Canossa.

Tra le emiliane la Colombano al palleggio con la Cobbah in diagonale, al centro la Cattaneo e la Zambelli, di banda la Donida e la Scarabelli (la Traversoni libero).

Bianconere comunque tuttora piuttosto nettamente fuori dalla zona-retrocessione, nel frattempo peraltro premiate dal Coni della Spezia, come una delle società sportive più meritevoli in questo 2019 che le ha viste promosse in B per la seconda volta in tre anni: in Sala Dante come tutti gli anni le assegnazioni.

Questi infine gli altri risultati nella 10.a giornata del Girone C della Serie B2 nazionale femminile di pallavolo, in quella che ne è la 10.a giornata; Ceramsperetta Cusano Milanino – Real Brescia 3-0, Enercom Crema – Delta Gorgonzola Mi 3-0, Linea Saldatura Bedizzole Bs – Volley Gussago Bs 0-3, Rubierese Rubiera Re – Nüre Piacenza 3-0, Stadium Mirandola Mo – Tomolpack Marudo Lo 3-0, Ciemme Campagnola Re – Arbor Interclays Reggio Emilia 3-0.

Ne consegue per concludere una classifica che recita…

Busa Foodlab Gossolengo punti 27, Rubierese Volley Rubiera Re e Ceramsperetta Cusano Milanino 23, Stadium Mirandola Mo 21, Enercom Crema 19, Nure Piacenza 17, Civiemme Campagnola Re 16, Arbor Interclays Reggio Emilia 15, Autorev La Spezia 12, Delta Gorgonzola Mi 11, Real Brescia 10, Volley Gussago Bs 8, Tomolpack Marudo Lo 5, Linea Saldatura Bedizzole Bs 3.

Tabellino.

BUSA FOODLAB – AUTOREV SPEZIA 3 – 0

Set: 25-15 / 25-15 / 25-22.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO PC: Colombano, Cobbah, Zambelli, Cattaneo, Scarabelli, Donida, Traversoni libero.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Re 1, Rolla 0, Tesconi 3, Maestri 3, Giani 4, Leri 2, Sgherza 7, Fusani 9, Canossa 0, Panciroli libero; n.e. Gianardi e Vita.

ARBITRI: Scialpi e Guacci.

Nella foto l’ Autorev appena premiato in Sala Dante