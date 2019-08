Calcinacci giù dalla sopraelevata: l’intervento dei VVF

Questa mattina, intorno alle 9, sono caduti dei calcinacci dalla sopraelevata, la stradaAldo Moro a Genova all’altezza della rotonda a ovest, quella che connette via Milano con via Cantore.

Sul posto, in via Milano, dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la parte di calcestruzzo pericolante, eliminando anche altre parti a rischio utilizzando una piattaforma aerea.

Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco è stata chiusa la strada sottostante provocando qualche disagio per il traffico tra le strade confluenti la rotonda in questione.

Non è il primo intervento del genere che viene compiuto sulla Sopraelevata anche in considerazione della vetustà della struttura costruita nel 1961.

A taale proposito la capogruppo in Regione Alice Salvatore e il capogruppo in Comune di Genova Luca Pirondini dichiarano: “Non imparare dal passato è una cosa grave. Non imparare dal sacrificio di 43 persone lo è ancora di più. La Sopraelevata Aldo Moro perde pezzi e viene comunque usata da mezzi troppo pesanti: un Ducato o un SUV come ne circolano tanti, ad esempio, pesano oltre 2,5 tonnellate!”.