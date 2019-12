Caglieris con Spirit of Nerina ha vinto la Autumn Cup

SAVONA – Poco vento nella prima giornata di regate con un percorso costiero da Varazze a Celle per la tappa conclusiva della 44 Autumn Cup. Mentre in ORC ed in IRC la prova è risultata valida, per i Gran Crociera, la gara è stata interrotta dal Comitato di regata dato che poche sarebbero state le barche in grado di raggiungere il traguardo entro il tempo limite.

In ORC vittoria per “Robi e 14” di Massimo Scheroni, davanti a “Controcorrente” di Luigi Buzzi, e “Rewind”, di Fabio Caroli.

In IRC ancora primo “Robi & 14” che ha preceduto “Stupeficium” di Matteo Burello, e “Controcorrente”. Completamente differente la situazione meteo nella giornata successiva, caratterizzata invece da un vento che oscillava fra i 10 e i 15 nodi, con raffiche fino a 20, che ha portato alla vittoria in ORC “Spirit of Nerina” di Marco Caglieris (YC Como) davanti a “Just a Joke” di Dino Tosi e Giulio Arnone ed a “Controcorrente”.

In Gran Crociera 0-1 prima è risultata “Fiore Blu” di Alfonso Sicignano, mentre “Mediterranea” e “Parthenope” hanno conquistato rispettivamente le classifiche in Gran Crociera 2-3 e 4-5. E’ andata così in archivio la 44Cup Autumn, prima tappa del Campionato Invernale del Ponente.

Nella classifica finale della manifestazione in ORC vittoria per l’ X 35 “Spirit of Nerina” di Paolo Sena (Varazze CN) che ha avuto la meglio sulla agguerrita flotta in gara chiudendo davanti a Controcorrente e Rewind.

Nelle singole classi “Vitamina” di Antonello Casu ha avuto la meglio in ORC 0-2, Spirit of Nerina in ORC 3 ed Escape di Tommaso Bisazza ed Enzo Motta, in ORC 4-5. Spirit of Nerina (YC Como) si è imposta anche nella classifica in IRC precedendo Just a Joke e Controcorrente.

“Horatio Casaprogettata.it” di Massimiliano Rizzo è risultata prima in IRC 0-2 mentre Spirit of Nerina ha vinto in IRC 3-5.

In Gran Crociera “Parthenope” di Vincenzo Pallonetto ha vinto davanti a “Mediterranea” ed a “Bludimare”, con “Fiore Blu” primo in Gran Crociera 0-1, Mediterranea in Gran Crociera 2-3 e Parthenope in Gran Crociera 4-5.

Ora il Campionato riprenderà dopo le festività natalizie alla Marina di Varazze il 18 e 19 gennaio con le prime due prove della 44Winter.

