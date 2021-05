Cagliari-Genoa, sfida tra ex alla Sardegna Arena

Sfida tra ex alla Sardegna Arena tra il Genoa ed il Cagliari nell’ultimo atto della stagione.

Sponda Genoa, gli ex dell’incontro sono quattro: Davide Ballardini, Federico Marchetti, Luca Pellegrini e Alessio Scarpi. Il mister ravennate, protagonista in Sardegna in ben tre circostanze, è stato fonte di ispirazione per Leonardo Semplici (riferimento alla strepitosa salvezza ottenuta nel 2007/2008 ndr). Marchetti, invece, è ricordato come il portiere del Cagliari dei record guidato da Max Allegri. Il suo preparatore è Alessio Scarpi, storico estremo difensore rossoblù negli anni ’90. Poi Luca Pellegrini. Pupillo di Rolando Maran, ha giocato con il club rossoblù dal gennaio 2019 sino allo scorso agosto.

Sponda Cagliari: Per quel che riguarda il Cagliari, invece, sono due gli ex dell’incontro di domenica: Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti. Il primo ha segnato 12 gol in 35 presenze con la maglia del Genoa, il secondo 23 reti in 45 partite.