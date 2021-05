Cagliari-Genoa 0-1, Grifone espugna la Sardegna Arena

Il Genoa chiude la stagione con una vittoria alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

Palo nelle battute iniziali di Joao Pedro. La partita si sblocca al 15′ un lancio geniale di Rovella manda in porta Shomurodov. L’uzbeko controlla, arriva davanti Cragno e lo supera con un pallonetto morbido. Ottavo centro in campionato per l’attaccante. Il Genoa da lì in avanti soffrirà solo per una conclusione di Marin gestita male dal giocatore.

Nella ripresa entra il baby Kallon che sfiora tre volte il gol ma è il Cagliari a premere senza però dare troppi pensieri a Paleari.

Il Grifone gioca in dieci gli ultimi minuti per l’espulsione di Behrami ma chiude la stagione in bellezza.

CAGLIARI-GENOA 0-1

15′ Shomurodov

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Klavan, Rugani, Carboni; Nandez (46′ Zappa), Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan (10′ Duncan); Joao Pedro, Cerri. All. Semplici

GENOA (3-4-1-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Masiello (46′ Behrami); Zappacosta (90′ Criscito), Strootman, Rovella, Melegoni; Pjaca (46′ Kallon); Shomurodov (86′ Radovanovic), Pandev (57′ Zajc). All. Ballardini

Ammoniti: Melegoni (G), Carboni (C)

Espulso Behrami (G) all’84’ per somma di ammonizioni