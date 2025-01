Cadavere di un migrante trovato tra gli scogli a Ventimiglia: indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente uno straniero di circa 30 anni, è stato rinvenuto incastrato tra gli scogli vicino alla frontiera di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. La macabra scoperta è avvenuta a poche decine di metri dal confine con la Francia.

Intervento delle autorità

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme a polizia e carabinieri, per recuperare il corpo e avviare le prime indagini. Al momento, non è chiaro come il cadavere sia finito in mare né quali siano le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo.

Ferita alla testa: incidente o altro?

L’uomo presentava una ferita alla testa, ma non è ancora stato stabilito se sia stata causata da una caduta accidentale o da un evento precedente. Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a circa due giorni fa. Per chiarire le cause della morte, si attende che la procura disponga un’autopsia, necessaria per determinare se si tratti di un caso di annegamento o di altro.

Una zona simbolica per i migranti

La scogliera di Ponte San Ludovico è tristemente nota per essere stata, in passato, un luogo di passaggio e sosta per centinaia di migranti diretti in Francia. La zona era stata occupata da tende e accampamenti, divenendo simbolo della difficile situazione migratoria al confine italo-francese.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’uomo. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per capire se la ferita sia stata accidentale o provocata da una possibile aggressione.

