Una brutta Samp pareggia a Brescia (1-1) e la classifica fa sempre più paura...

La formazione migliore è stata schierata, i cambi hanno come sempre indebolito la squadra a dimostrazione di un organico che ha dei limiti oggettivi.

La Sampdoria non vince da 11 giornate e, nonostante un’invenzione di Massimo Coda, non è riuscita a difendere il vantaggio e la seconda frazione di gioco ha visto i genovesi in apnea.

L’1-1 al Rigamonti di Brescia conferma dei limiti ormai consolidati che portano inesorabilmente verso la serie C.

La partita molto coriacea è stata ben diretta da Massa ed ha visto un predominio dei padroni di casa soprattutto nel secondo tempo.

Teniamo presente che il Brescia ha dimostrato notevoli limiti come dimostrano i 5 pareggi consecutivi.

Akinsanmiro, nervosissimo, causa cori razzisti nonostante gli appelli dello speaker e’ stato giustamente sostituito nel primo tempo e De Paoli causa un colpo in testa e’ uscito in barella all’inizio del secondo.

Abbiamo, così, assistito all’ennesima prova incolore di Vieira ed all’esordio impalpabile di Beruatto.

L’intervento sul mercato è determinante per salvare la categoria con almeno un acquisto per reparto di valore e pronto all’uso.

Le ultime cinque della classifica cominciano ad essere staccate dalla zona salvezza e gli uomini di Semplici sono pienamente invischiati in questa inaspettata situazione.

Ghidotti, Riccio, Yepes e Coda per il gol inventato hanno meritato la sufficienza; tutti gli altri brancolano nel buio ed ormai dopo 21 gare la realtà è questa.

Pietro Accardi deve rimediare alle illusioni estive ed il Presidente Manfredi deve prendere atto che il baratro è dietro l’angolo.

Aspettiamo ogni gara per voltare pagina, ma questi giocatori hanno dimostrato che più di così è impossibile fare.

Il tabellino & Pagelle

Brescia-Sampdoria 1-1

Reti: 33′ Coda, 50′ Moncini

Brescia (4-4-2): Lezzerini 6.5; Dickmann 6.5, Adorni 6, Papetti 6, Corrado 6; Bertagnoli 6, Verreth 6.5, Galazzi 5.5 (66′ Besaggio 5.5), Nuamah 6.5 (89′ Bianchi sv); Juric 5.5 (66′ Borrelli 5.5), Moncini 6.5. All. Bisoli.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti 7; Riccio 6,5; Meulensteen 5;(86′ Vulikic sv), Veroli 5.5; Depaoli 5.5 (56′ Beruatto 5.5), Bellemo 6, Yepes 6.5, Akinsanmiro 6 (40′ Vieira 5.), Venuti 5.5; Tutino 4,5;(86′ Sekulov sv), Coda 6.5. All. Semplici.

Arbitro: Massa di Imperia.

ALBERTO SQUERI

