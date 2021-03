Busalla, autista mezzo raccolta rifiuti positivo alle droghe: tunisino denunciato

Ieri in località Sarissola a Busalla un operaio tunisino, dipendente di una società per la raccolta dei rifiuti, alla guida di un mezzo di proprietà del Consorzio, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ronco Scrivia insieme ai sanitari di un’ambulanza, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito e hanno trasportato il conducente all’ospedale Villa Scassi, dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti sanitari, tra cui l’alcoltest (risultato negativo) e l’esame tossicologico che ha dato esito positivo all’assunzione di diverse sostanze stupefacenti.

L’autista straniero di 40 anni è stato quindi denunciato in stato di libertà per “guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”.

La patente di guida è stata ritirata.