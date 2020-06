Bus Amt a fuoco in corso Firenze a Castelletto | Video

Un bus Amt della linea 375 è andato a fuoco in Città alta a Castelletto in corso Firenze.

L’autista ha cercato di spegnere le fiamme con l’estintore, ma inutilmente.

Il rogo è divampato intorno alle 13.30 all’altezza del civico 20 e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. In corso le indagini per capire le cause.

Sul posto sono poi giunti i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme.

Dalla piazza si è alzata un’alta colonna di fumo nero.

Non si registrano feriti.

Pochi giorni fa un altro mezzo Amt aveva preso fuoco in corso Marconi.