Buona la “prima” per Davide Craviotto con la Fabia al Rally della Lanterna

Genova, 3 set. – Buona la “prima” per Davide Craviotto con una vettura importante, la Skoda Fabia della By Bianchi con cui il pilota genovese ha disputato, lo scorso fine settimana, il 35° Rally della Lanterna, conseguendo, in coppia con Fabrizio Piccinini, l’undicesima posizione assoluta finale e l’ottava nell’affollata classe R5.

“Come ho già detto sul palco d’arrivo – rileva il portacolori della scuderia Project Team – si tratta di un risultato davvero inaspettato, vista la qualità e la quantità degli avversari: diciamo che… ci siamo difesi bene. Il mio primo contatto con la Fabia non è stato facile, soprattutto per l’instabilità delle condizioni meteo, incertezza che non mi concedeva neppure l’opportunità di cercare di adattarmi alla vettura”.

“Non conoscendo la vettura – prosegue Davide Craviotto – nelle prime speciali avevamo deciso di non azzardare nella scelta delle gomme e, difatti, le abbiamo sbagliate, pagando molto in termini di scratch. Idem per le prove successive: scelte le gomme da bagnato e, anche in questo giro, a parte qualche goccia, era asciutto. Il giorno dopo, fatta qualche variazione al set up della Fabia, abbiamo optato per le gomme da stampo ed abbiamo gradatamente migliorato i nostri tempi”.

“Ad ogni modo – conclude il pilota genovese – è stata una bella esperienza, con tante sensazioni positive che ho condiviso lì con tutta la mia famiglia. Merito anche dei due Fabrizio: Piccinini, il mio naviga, che con la sua capacità è riuscito ad essere sempre al posto giusto nel momento giusto, e Bianchi, il preparatore, che con i suoi consigli tecnici e di guida ha fatto in modo che io fossi a mio agio il più possibile”.