Buon Natale, gli auguri della Polizia di Stato: vivere in sicurezza le festività | Video

“Il Natale per noi è fare in modo che le persone possano vivere in sicurezza le proprie festività, ma è anche l’occasione per essere vicini, con iniziative di solidarietà, a coloro che sono meno fortunati. Dall’inizio di dicembre le manifestazioni per raccogliere fondi, per donare un regalo o anche un sorriso, sono state molte così come le iniziative per la sicurezza”.

E’ il messaggio di auguri di tutte le donne e uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno e notte vegliano su di noi per garantire ordine e sicurezza.

Siamo noi a ringraziarli e ad augurare a tutti i Poliziotti e alle loro famiglie un Buon Natale.