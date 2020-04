Bucci: un bimbo può uscire con genitore per boccata d’aria sotto casa non passeggiate

“Non è cambiato niente. Certo che si può uscire vicino a casa con un bambino, ma sempre accompagnati da un genitore e dotati dei dispositivi di protezione, mascherine e guanti, non per fare lunghe passeggiate, ma solo per prendere una boccata d’aria”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

“La disposizione del Ministero dell’Interno sulle passeggiate con i bambini durante l’emergenza coronavirus – ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti – non cambiano di un centimetro le regole in vigore fino a questo momento in Liguria. Restano in vigore le norme sulla distanza di sicurezza e sul divieto di assembramento”.

In sostanza, a Genova e in Liguria le uscite dei bimbi sono consentite soltanto singolarmente (con un unico genitore) e anche i più piccoli dovranno aspettare la fine delle restrizioni per tornare a giocare insieme ai loro amichetti.