Bucci: pronti a fare la nostra parte per accoglienza afghani

“Il Comune di Genova sta analizzando ogni strada possibile, in accordo con Prefettura, Anci Liguria e Regione Liguria, per essere in grado di accogliere i profughi afghani attivando le strutture di ricovero in accordo con quelle che saranno le direttive che arriveranno dal Governo.” A dirlo il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Riteniamo – ha detto Bucci – sia dovere della nostra amministrazione intervenire, per quanto di competenza, per poter aiutare i profughi che decideranno di lasciare il loro paese minacciati da una nuova dittatura, soprattutto coloro che hanno collaborato negli anni scorsi alla missione italiana in Afghanistan”.