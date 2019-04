Bucci: mio desiderio sorpresa ai genovesi di riaprire via Fillak per Pasqua

Questa notte inizia la demolizione della pila n. 5

“Sono stato al cantiere ovest di Ponte Morandi nel pomeriggio con il ministro Salvini, il vice ministro Rixi e le aziende impegnate nella demolizione e ci hanno assicurato che questa notte inizierà il taglio della pila n. 5”. A dirlo il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci a margine della firma del decreto per la ricostruzione.

Poi ha spiegato come lo smontaggio durerà tra i 10 e i 15 giorni e nel mentre si procederà “ai tagli di altre pile, al massimo tre contemporaneamente con l’uso delle maxi gru montate in questi giorni”. Sul fronte della demolizione il sindaco ha ricordato che resta ancora da tirare giù un impalcato, sempre sulla parte ovest.

“Entro i primi di maggio vogliamo arrivare a prendere la decisione definitiva per quanto riguarda la demolizione delle pile 10 e 11 e a avere il progetto per farlo”.

“Il mio desiderio – continua Bucci – è fare trovare una sorpresa ai genovesi nell’uovo di Pasqua: levare la zona rossa riprendo via Fillak. Poi permetteremo alle persone di entrare nelle proprie case per l’ultima volta per poi passare alla demolizione delle stesse.

C’è da ricordare che tutta la parte est del ponte è ancora sotto sequestro anche se ci lavoriamo sopra con la necessaria autorizzzione e la presenza dei periti”.

“Per quanto riguarda la demolizione di maggio una delle possibilità sarà quella dell’uso dell’esplosivo con il trasferimento degli abitanti della zona in albergo per qualche giorno, fino a quando le macerie non verranno rimosse e l’area bonificata”.