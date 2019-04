Bucci ha firmato il decreto del progetto esecutivo per il ponte

Il commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha firmato il decreto che dà il via libera al progetto esecutivo del futuro viadotto Polcevera.

Il documento è stato presentato da Bucci con il viceministro Edoardo Rixi, ai subcommissari Ugo Ballerini e Piero Floreani e altri membri della struttura commissariale.

“Oggi pproviamo e firmiamo il decreto per passare alla fase 2, da progetto definitivo a progetto esecutivo, visto che sono raccolte tutte le autorizzazioni necessarie a iniziare i lavori”.

Poi ha aggiunto: “Sono contento di aver fatto parte di questa struttura commissariale. In quasi cinque mesi di lavoro abbiamo ottenuto ottimi risultati e questo grazie alla collaborazione di tutti. Dal premier Conte, ai ministri Toninelli, al Mit, al vice ministro Rixi, al Consiglio dei Lavori pubblici, al ministro Costa, al ministro Bonisoli per arrivare al presidente della Regione Toti, all’Asl, all’Arpal che hanno lavorato aper la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori del cantiere e alla Città Metropolitana per l’autorizzazione sismica ed ancora l’Avvocatura di Stato, all’ ex procuratore capo di Genova, Michele di Lecce in qualità di responsabile per l’anticorruzione nei lavori di demolizione e ricostruzione, al Rina e all’Italfer…”