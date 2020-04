Bucci: entro 21 aprile tutti impalcati completati. Operaio positivo tornato al lavoro

“Siamo a 910 metri di ponte. Fincantieri dice che entro il 21 aprile tutti gli impalcati saranno completati. Io spero anche qualche giorno prima, ma ormai ci siamo”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera Marco Bucci.

“Oggi – ha aggiunto Bucci – l’unico lavoratore che era risultato positivo al Covid-19 e’ tornato in cantiere. Domani torneranno al lavoro anche i 25 che erano stati messi cautelativamente in isolamento” perche’ si riteneva che avessero avuto possibili contatti con il collega, il cui organismo, in pratica, ha poi prodotto gli anticorpi e in sostanza si è immunizzato.

Tutti gli operai sono risultati negativi al coronavirus, anche perché la necessaria distanza interpersonale e le altre regole in vigore, evidentemente, sono sempre state rispettate all’interno del cantiere del nuovo Ponte di Genova.