Bucci e Menini: bandiera di Genova sventolerà a New York per il Columbus Day

Sarà Roberto Giordano, nominato lo scorso anno “ambasciatore di Genova nel mondo” a rappresentare la città alla parata del Columbus Day che si svolgerà lunedì 8 ottobre a New York, sulla Fifth Avenue.

Sono stati il sindaco Marco Bucci e il presidente internazionale Associazione dei Liguri nel Mondo Mario Menini a consegnargli questa mattina la bandiera di Genova con la croce di San Giorgio, che il nostro ambasciatore porterà negli Stati Uniti in occasione dell’importante evento.

Domenica 7 Roberto Giordano sarà ospite dell’Associazione Liguri nel Mondo di New York, che attualmente ha circa 150 soci appartenenti non soltanto all’area di New York City, ma di residenti anche in altri stati come New Jersey, Connecticut, Florida, South Carolina.

Per questo motivo l’evento rappresenta un riferimento per tutti i liguri della East Coast, la maggior parte dei quali sono genovesi ma altri provengono anche da Imperia, Chiavari, Val Fontanabuona.

“Consegno a Roberto Giordano la bandiera di Genova che rappresenta e unisce i genovesi ovunque essi siano nel mondo – ha detto il sindaco Bucci – la croce di San Giorgio è il simbolo della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, ma anche del nostro coraggio e della nostra intraprendenza, quel coraggio e quella intraprendenza che furono di Cristoforo Colombo e che ci contraddistinguono ancora oggi nella nostra volontà di andare avanti e guardare con fiducia oltre l’orizzonte”.