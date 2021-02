Bucci a M5S: porto senza Torre piloti come Genova senza piazza De Ferrari

“Chi sostiene che il porto di Genova potrebbe rimanere senza Torre Piloti fa un discorso che guarda in basso, io guardo in alto alle cose da fare, a quelle che cambiano, non a quelle da non fare. Genova potrebbe rimanere anche senza piazza De Ferrari, che discorso è?”.

Lo ha riferito oggi il sindaco di Genova Marco Bucci commentanfo la proposta del M5S di un’analisi costi-benefici sui 14 milioni di euro da investire per costruire la nuova Torre piloti del Porto di Genova, abbattuta nel maggio 2013 dal cargo Jolly Nero in manovra, facendo nove morti.

Porto di Genova e nuova Torre Piloti, M5S: costa 14 milioni di euro e non serve

Quella dei consiglieri comunali pentastellati secondo Bucci “è una polemica? Veda un po’ lei. Direbbe il sindaco di Genova”.