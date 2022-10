Brutto incidente in sopraelevata, un ferito grave

55enne colto da malore

Brutto incidente questa mattina alle 5,15 sulla Sopraelevata all’altezza dell’uscita di piazza Cavour in direzione Levante.

Per cause ancora in fase di accertamento due mezzi si sono scontrati. Uno dei due si è cappottato e ha invaso la corsia in direzione Sampierdarena.

Un uomo di 55 anni è rimasto ferito gravemente che ha riportato un trauma cranico.

Sembra che l’uomo abbia accusato un malore mentre era alla guida.

Sul posto immediato è intervenuto il personale sanitario e degli agenti della polizia locale.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Galliera di Genova.

La Sopraelevata è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere i soccorsi, la rimozione del mezzo e la bonifica della zona.

Alle 7,40 la Sopraelevata è stata riaperta in direzione Ponente.

Immediate le ripercussioni al traffico cittadino con la viabilità in tilt a causa delle deviazioni e per la presenza di un cantiere programmato all’altezza di via di Francia.