Botte fra donne per uomo conteso: intervento carabinieri in studio medico genovese

Ieri i carabinieri di Genova sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, in uno studio medico genovese per un violento alterco fra donne per un uomo conteso.

Secondo quanto riferito, una 30enne si è recata nel posto di lavoro della rivale in amore 35enne nei pressi di via XX Settembre e l’avrebbe aggredita accusandola di avere intrapreso una relazione con il suo ex compagno.

La lite è sfociata in un parapiglia con botte e tirate di capelli.

L’intervento dei carabinieri ha evitato più gravi conseguenze e, alla fine, la zuffa fra donne è stata sedata dai militari.

La donna aggredita si è riservata di presentare un certificato medico ed eventuale querela.