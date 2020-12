Borzonasca, cade in un dirupo con l’auto: trasportato al San Martino

Sabato sera un automobilista stava percorrendo una strada nel comune di Borzonasca nell’alta valle Sturla quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo con l’auto in una scarpata e compiendo un volo di 25 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale medico. L’autista del mezzo è stato recuperato e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto e stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

A causare l’incidente potrebbero essere state le avverse condizioni meteo e il manto stradale scivoloso.