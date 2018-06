Borzoli, sindacato polizia locale Sulpl: mai nessun ritardo per interventi TSO

“In merito ai fatti avvenuti nella giornata di ieri, che hanno visto la morte di un ragazzo e il ferimento del Sovrintendente di P.S., riteniamo di non entrare nel merito della vicenda in quanto la Magistratura sta già svolgendo le indagini e opererà per il meglio. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo per il lutto, così come siamo vicini al Collega ricoverato per le accoltellate ricevute”.

Lo ha dichiarato oggi il segretario del sindacato di polizia locale Sulpl-Genova, Claudio Musicò.

“Per quanto riguarda le sterili polemiche lette sui quotidiani e le varie prese di posizione – ha aggiunto Musicò – ribadiamo con forza e determinatezza che i Colleghi dell’Autoreparto addestrati, formati e attrezzati per intervenire nei casi di TSO, sono sempre intervenuti nei tempi concordati e previsti.

Mai in nessun caso si è registrato un ritardo nell’intervento che è monitorato e registrato dalla Centrale Operativa.

Il costante aggiornamento professionale a cui sono sottoposti i Colleghi così come il continuo monitoraggio delle procedure hanno portato la Polizia Locale di Genova ad essere di esempio in tutta Italia.

Ci teniamo a precisare, però, che bisogna distinguere bene cosa sia un TSO così come è importante ricordare che solo il TSO è prerogativa della Polizia Locale e non una situazione ritenuta un problema di Ordine Pubblico.

Comunque, l’aggiornamento e le procedure possono essere adottate anche dalle Forze di Polizia perché sono sempre state condivise e messe a disposizione di tutti”.