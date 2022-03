Borsa: +2% Leonardo prosegue risalita con la crisi ucraina e l’incremento delle spese nella difesa di molti Paesi.

Leonardo s.p.a continua la salita sul listino azionario innescata dalla crisi ucraina. Il titolo sale dal 2% e ha guadagna il 29% dall’inizio dell’invasione russa; ma anche supportata da un upgrade arrivato da Mediobanca Securities. A mercati chiusi il gruppo annuncerà i risultati del 2021 con gli analisti che si aspettano ricavi intorno ai 14,1 miliardi e un ebita* di 1,1 miliardi di euro.

Le quotazioni vanno anche in controtendenza rispetto al comparto Aerospace&Defense (-1% il sottoindice Stoxx) mentre gli analisti di Mediobanca sottolineano che Leonardo tratta a multipli ben inferiori (70%) alla media dei gruppi di riferimento del settore.

In generale il mercato crede che Leonardo potrà approfittare dell’incremento delle spese nella difesa annunciate da molti Paesi alla luce del nuovo scenario geopolitico che sta portando anche l’Unione Europea a finanziare nuovi programmi di Difesa comune.

In questa prospettiva Mediobanca Securities ha alzato a 10 euro il target di prezzo sulle azioni (da 6,9) a fronte degli 8,1 attuali che rappresentano i massimi da due anni.

*Ebita (earnings before interest, taxes and amortization) è un acronimo inglese che significa: utili prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti dei beni immateriali (avviamento). Questo indice è utilizzato in economia aziendale e definisce il margine operativo di un’azienda al netto degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (in inglese depreciation), ma al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (in inglese amortization). ABov